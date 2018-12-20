Aynı Sırayı Paylaşan Anne Kızın Hafızlık Sevinci

Sivas'ta aynı sırada eğitim alan anne ve kızı, hafızlık belgesi almanın mutluluğunu yaşadı.

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta aynı sırada eğitim alan anne ve kızı, hafızlık belgesi almanın mutluluğunu yaşadı.



Pakize Şahin (45), çocukluktan beri içinde ukde kalan hafızlık için 14 yaşındaki kızı Nisanur ile Merkez Sofuyusuf Kız Kur'an Kursuna yazıldı. Sağlık problemlerine rağmen 2 yıl boyunca kursa devam eden Şahin ile kızı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık tespit sınavında başarı sağlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.



Başta sosyal hayatı olmak üzere birçok şeyden fedakarlık eden Pakize Şahin, çocukluk hayalini kızıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Pakize Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yorucu ve neşeli bir süreç geçirdiğini söyledi.



Kızının bir dönem okulu dondurmasıyla hafızlık kursuna birlikte katıldıklarını belirten Şahin, "Küçük yaştan beri içimde bir heves vardı, çok istedim. Çocuklarım büyüyünce kursa yazıldım, çok şükür sonu da geldi." dedi.



Kızı yaşındakilerle eğitim aldığını dile getiren Şahin, "Çocuklar çok sevindi, sürekli olarak 'Pakize abla başarırsın' diyorlardı. Kızlar sürekli motive ettiler ve moral verdiler. O dönemde ev gezmelerine gitmedim, sosyal hayatımdan fedakarlık yaptım. Gerçekten istemek lazım, isterseniz başarıyorsunuz. Allah beni Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir eylesin, geri koymasın ve unutturmasın. Tüm çabam ve gayretim bunun için." diye konuştu.



Nisanur Şahin ise hafızlık belgesini aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.



Kursa katılanlar arasında yaş olarak en küçük olduğunu anlatan Şahin, "Kurs arkadaşlarım yaşım küçük olması nedeniyle kursu bitiremeyeceğimi söylediler. Azmettim, annem de çok yardımcı oldu ve kursu bitirdim. Bundan sonra kendim gibi hafızlar yetiştirmek istiyorum." dedi.



Şahin, kurs süresince annesiyle birbirlerine destek olduklarını söyledi.



İlk defa rastlıyorum"



İl Müftüsü Yusuf Akkuş da anne ve kızının aynı anda hafız olmasını önemsediklerini vurguladı.



Anne ve kızının aynı anda hafız olmasına ilk defa rastladığını dile getiren Akkuş, "Çok mutlu oldum, aileyi tebrik ediyorum. Kolay bir hadise olmadığı kanaatindeyim. İcazet merasiminde çok duygulandım, anne ve kızımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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