Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu - Son Dakika

Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

1 saat önce

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı.

Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu, System.String[]

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı çatışmada bacağından vurulmuştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan Ömer K., 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından vurularak yaralandı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

FOTOĞARFLI


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:32:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]