Son Dakika Haberleri: Aynı Sokakta İki Binada Korkutan Yangın

Aynı Sokakta İki Binada Korkutan Yangın

31 dakika önce

İstanbul Esenyurt'ta aynı sokakta bulunan iki ayrı binada aynı anda yangın çıktı.

Aynı Sokakta İki Binada Korkutan Yangın, System.String[]
İstanbul Esenyurt'ta aynı sokakta bulunan iki ayrı binada aynı anda yangın çıktı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, dün 16.40 sıralarında İstiklal mahallesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın merdiven boşluğunda elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yanmanın etkisiyle apartmanın içini dumanlar kapladı. Apartman sakinleri büyük korku yaşayarak binayı kısa sürede boşalttı. Apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken kısa bir süre sonra ise aynı sokakta binanın yakınında bulunan başka bir binada daha yangın çıktı. Olayın üzerine bütün mahalleli büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangınlar kısa sürede söndürüldü. Büyük paniğin yaşandığı iki ayrı yangında can kaybı yaşanmadı. Bir mahalle sakini, "Dışarı çıktığımızda apartmanın merdivenlerinden dumanlar çıktığını gördük. 10 dakika sonra da öbür binada yangın çıktı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı." dedi - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa
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