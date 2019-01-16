Aynı Sokaktaki İki Binada Korkutan Yangın
1 saat önce
Aynı sokaktaki iki binada korkutan yangın İki binada birden yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldüİSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta aynı sokakta bulunan iki ayrı binada aynı anda yangın çıktı.
Aynı sokaktaki iki binada korkutan yangın
İki binada birden yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt
'ta aynı sokakta bulunan iki ayrı binada aynı anda yangın çıktı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Olay, dün 16.40 sıralarında İstiklal mahallesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın merdiven boşluğunda elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yanmanın etkisiyle apartmanın içini dumanlar kapladı. Apartman sakinleri büyük korku yaşayarak binayı kısa sürede boşalttı. Apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken kısa bir süre sonra ise aynı sokakta binanın yakınında bulunan başka bir binada daha yangın çıktı. Olayın üzerine bütün mahalleli büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu yangınlar kısa sürede söndürüldü. Büyük paniğin yaşandığı iki ayrı yangında can kaybı yaşanmadı. Bir mahalle sakini, "Dışarı çıktığımızda apartmanın merdivenlerinden dumanlar çıktığını gördük. 10 dakika sonra da öbür binada yangın çıktı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43 Kaynak: İHA
Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı
Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin