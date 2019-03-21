Son Dakika Haberleri: Aynı Sokaktaki Kırtasiyeci Kardeşlerin Müşteri Kavgası: 1 Ağır Yaralı

Aynı Sokaktaki Kırtasiyeci Kardeşlerin Müşteri Kavgası: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı.

Aynı Sokaktaki Kırtasiyeci Kardeşlerin Müşteri Kavgası: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem İnceyılmaz (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İnceyılmaz'ı (40), işlerini bozup, müşterilerini çaldığı iddiasıyla bıçakla yaraladı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Birlikte dükkan işleten Adem ve Mustafa İnceyılmaz, tartıştı. Bunun üzerine Adem İnceyılmaz, kardeşinden ayrılıp, bir ay önce aynı sokağa kırtasiye dükkanı açtı. Adem İnceyılmaz, bugün, işlerine engel olup, müşterilerini çaldığını öne sürdüğü kardeşinin dükkanını bastı. Burada çıkan tartışmada, Adem İnceyılmaz, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Mustafa İnceyılmaz da silahını çekip, kaçan ağabeyine doğru 5 el ateş etti.

Çevre esnaf tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa İnceyılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaydan yara almadan kurtulan Adem İnceyilmaz ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

Hamidiye, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecem Karaağaç Kimdir? Ecem Karaağaç Kaç Yaşındadır? İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynı Sokaktaki Kırtasiyeci Kardeşlerin Müşteri Kavgası: 1 Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]