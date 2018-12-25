Aynı Suçtan 3'üncü Kez Tutuklandı
21 dakika önce
Aynı suçtan 3'üncü kez tutuklandıMUĞLA - Bodrum'da daha önce uyuşturucudan 2 defa tutuklanan şahıs, 3. kez tutuklandı.
Aynı suçtan 3'üncü kez tutuklandı
MUĞLA - Bodrum
'da daha önce uyuşturucudan 2 defa tutuklanan şahıs, 3. kez tutuklandı.
Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kez tutuklanıp çıktıktan sonra torbacılık yapmaya devam eden Z.A isimli şahıs 3'üncü kez tutuklandı.
Bodrum Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Z.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeniden uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Narkotik ekipleri Z.A.'yı takibe aldı. Ekipler, yaptığı takipler sonucunda Z.A.'nın yılbaşında satmak amacıyla İzmir
'den Bodrum'a esrar maddesi getirdiğini öğrendi. Z.A., dün yapılan operasyon ile şehirci dolmuş ile seyahat ederken narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda beyaz poşet içerisinde yaklaşık yarım kilo esrar ele geçirildi.
Yasal işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti sucundan adliyeye çıkarılan Z.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:19 Kaynak: İHA
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