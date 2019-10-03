Son Dakika Haberleri: Aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalandılar
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Aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalandılar

1 saat önce

Konya'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan 4 şüpheli, üç gün sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alındı.

Aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalandılar, System.String[]

Konya'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan 4 şüpheli, üç gün sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden bir miktar para çalındığını, ev sahibinin ise hırsızlarla karşılaştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlıların, üç gün önce aynı suçtan gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z. E. (16) ve Z.E. (13) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, olayın hemen ardından, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yakalanarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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