Aynı tabutta cenaze namazları kılınan kuzenler defnedildi - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan iki kuzen memleketleri Adıyaman'da, aynı tabutta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyüne aileleriyle birlikte şeker pancarı çapası için giden Devran Konaç (2) ile amca oğlu Ramazan Konaç (3), sulama kanalına düştü. Aileleri tarafından sulama kanalından çıkarılan kuzenler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kuzen burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Her iki kuzenin cenazeleri hastaneden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Aynı tabutta konulan cenazeler, Sivas'tan Adıyaman'a getirildi. Aynı tabut içerisinde Adıyaman Yeni Mezarlık Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Devran Konaç ve Ramazan Konaç, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta defnedildi. - ADIYAMAN