Aynı uçakta uçacaklardı - Son Dakika
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Aynı uçakta uçacaklardı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın (30) cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Gökhan Koçar'a teslim edildi.

Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğündeki gasilhaneye götürüldü.

Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul'a başka bir uçakla 2 Şubat'ta geldiği ortaya çıktı.

Koçar'ın cenazesi Tekirdağ ilçesindeki Malkara'da defnedilecek.

Aynı uçakta uçacaklardı

Adli Tıp Kurumu, Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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