Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyü Kayseri Yaylası mevkiinde meydana gelen kazada; Ercan Şimçekçi yönetimindeki 01 RB 853 plakalı otomobil uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Şimşekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşekçi'nin cesedi kaza yerindeki çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı.
Şimşekçi'nin bir süre önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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