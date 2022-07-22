Şimşekçi'nin bir süre önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi - Son Dakika

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