Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi - Son Dakika
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Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi

22.07.2022 09:56
Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü Ercan Şimşekçi, hayatını kaybetti. Şimşekçi'nin daha önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralandığı öğrenildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyü Kayseri Yaylası mevkiinde meydana gelen kazada; Ercan Şimçekçi yönetimindeki 01 RB 853 plakalı otomobil uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Şimşekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşekçi'nin cesedi kaza yerindeki çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı.

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE KAZA YAPMIŞ

Şimşekçi'nin bir süre önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi - Son Dakika
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