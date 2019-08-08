Son Dakika Haberleri: Aynı vatandaşı art arda iki kez soyan hırsız çetesi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aynı vatandaşı art arda iki kez soyan hırsız çetesi yakalandı

1 saat önce

Eskişehir Yenisofça Mahallesi'nde, bir vatandaşın önce evini, daha sonra tarlasını ve bahçesini 8 saat arayla iki kez soyan 5 kişilik hırsız çetesi yakalandı.

Aynı vatandaşı art arda iki kez soyan hırsız çetesi yakalandı, System.String[]
Eskişehir Yenisofça Mahallesi'nde, bir vatandaşın önce evini, daha sonra tarlasını ve bahçesini 8 saat arayla iki kez soyan 5 kişilik hırsız çetesi yakalandı.

Odunpazarı'na bağlı Yenisofça Mahallesinde yaşayan R.Ö. isimli şahsın evi, tarlası ve bahçesini hedef seçerek üst üste iki kez hırsızlık yapan 5 kişilik hırsız çetesi, jandarma tarafından yakalandı. İlk hırsızlıklarını R.Ö.'nün evinde yapan şahıslar, gece yarısında da Boyacıoğlu Mahallesi'nde yine R.Ö.'ye ait bahçe ve tarladan hırsızlık yaparak ayrıldıktan sonra jandarmanın sıcak takibi sonucu çaldıkları malzemeler ile kıskıvrak yakalandılar. İkametlerinde her iki olayda çaldıkları diğer malzemelerin de ele geçirildiği operasyon sonrasında, N.B., E.B., H.G., K.K. ve N.S.Z. isimli şahıslardan oluşan hırsız çetesi gözaltına alındı.

Çalınan muhtelif ev eşyası ve diğer malzemeler R.Ö.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü
İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynı vatandaşı art arda iki kez soyan hırsız çetesi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]