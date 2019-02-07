Son Dakika Haberleri: Aynı Yerde İki Ayrı Kaza: 5 Yaralı

Aynı Yerde İki Ayrı Kaza: 5 Yaralı

50 saniye önce

KIRIKKALE'de aynı bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Aynı Yerde İki Ayrı Kaza: 5 Yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de aynı bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara karayolu Irmak Köyü mevkiinde Murat Tanrıverdioğlu yönetimindeki 09 SN 505 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Tanrıverdioğlu ile yanındaki Zeynep ve Gülhan Tanrıverdioğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Irmak Köyü Virajlar mevkiindeki bir başka kazada ise Mehmet Balta yönetimindeki 16 R 8328 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta yaralanan sürücü Balta ile Keziban Balta, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Acı Bilançoyu Açıkladı: 3 Ölü, 12 Yaralı Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi

Bingöl'de Şiddetli Deprem İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 07:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynı Yerde İki Ayrı Kaza: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]