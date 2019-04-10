Son Dakika Haberleri: Aynı Yerde İkinci Kez Kazaya Karıştı

Aynı Yerde İkinci Kez Kazaya Karıştı

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde takla atan otomobile, kazadan 2 saat sonra bir başka araç çarptı.

Aynı Yerde İkinci Kez Kazaya Karıştı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde takla atan otomobile, kazadan 2 saat sonra bir başka araç çarptı. Her iki kazada sürücüler hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kazalar, Adıyaman - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Araban'dan Yavuzeli istikametine seyir halinde bulunan Özkan Kılıç idaresindeki 27 BHU 14 plakalı otomobil, Karacadağ mevkii Çavuş Baba Türbesi yakınlarında sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü hafif sıyrıklarla kazadan kurtuldu. Kazanın ardından jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılacak olan otomobile kazadan yaklaşık 2 saat sonra başka bir araç çarptı. Yavuzeli'nden Araban istikametine giden A.Ş, idaresindeki 51 LB 354 plakalı otomobil, Özkan Kılıç'a ait kazalı otomobile çarparak durabildi. Alkollü olduğu iddia edilen A.Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araçlar başka bir kaza olmadan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59 Kaynak: İHA
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