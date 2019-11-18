Aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 4 kişi yaralandı

Kazaya müdahale eden polis ve sağlık ekiplerinin yanında kaza olunca adeta şoka uğradılar

Polis ve servis ekipleri kazaya müdahale ederken ikinci kaza meydana geldi

DENİZLİ - Denizli'de aynı noktada 10 dakika ara ile meydana gelen 2 farklı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. İlk kazaya müdahale eden polis ve sağlık ekipleri hemen yanı başlarında ikinci bir kaza olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İlginç olay, Denizli- Antalya karayolu üzeri Kınıklı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İlk kazada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü, İsmail Sarıbağ idaresindeki 35 AAU 537 plakalı araç kırmızı ışıkta bekleyen Yeter Taner yönetimindeki 20 BHT 52 plakalı arazi aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket eden araç bu defa Musa Kazankaya'nın kullandığı 45 TY 219 ve plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada İsmail Taner ve Kağan Sarıkaya yaralandı.

Bölgeye gelen polis ve 112 Acil servis ekipleri kazaya müdahale ederken bu defa ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada ise Bilge Çamlıbel idaresindeki 20 HB 513 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıkıp elektrik direğine çarparak durdu. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 2 şahıs yaralandı. Her iki kazada da yaralanan 4 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazalara sonrası yolda trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, kazalarala ilgili soruşturma başlatıldı.