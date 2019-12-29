AYNI YERDE MEYDANA GELEN KAZALAR İŞ YERİ SAHİBİNİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYNI YERDE MEYDANA GELEN KAZALAR İŞ YERİ SAHİBİNİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika

AYNI YERDE MEYDANA GELEN KAZALAR İŞ YERİ SAHİBİNİ İSYAN ETTİRDİ

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de aynı noktada meydana gelen kazalar güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI YERDE MEYDANA GELEN KAZALAR İŞ YERİ SAHİBİNİ İSYAN ETTİRDİ, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de aynı noktada meydana gelen kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, haftada 3-4 kez trafik polislerine kaza görüntüleri verdiğini söyledi.

Arnavutköy'ün en işlek yollarından Fatih Caddesi'nde aynı yerde yaşanan trafik kazalarına iş yeri sahibi Serhat Kesik'i isyan ettirdi. Kazalar  güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  İşyerinin önünde haftada 3-4 kaza yaşandığını belirten Serhat Kesik, "Polislere görüntü vermekten işimizi yapamaz hale geldik" dedi. Kesik "Burası Arnavutköy'ün en işlek caddesi. İş yerimizin önünde, yapılan bilinçsiz park ve yolcu indirme bindirme yapan minibüslerden dolayı birçok ciddi yaralanmalı trafik kazası yaşanıyor. İş yerimizin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri devamlı polislerle paylaşıyoruz.  Genel itibariyle kazalara sebep olan ise sürücülerin cadde üzerine bilinçsiz şekilde araç park etmeleri" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazalardan görüntüler

-Kesik'in açıklaması

-Detaylar


Arnavutköy, Kesik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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