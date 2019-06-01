Son Dakika Haberleri: Aynı yerdeki iki kazada iki yaya yaralandı
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Aynı yerdeki iki kazada iki yaya yaralandı

35 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yalova-Bursa kara yolunda bir saat arayla meydana gelen kazalarda, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın yaralandı.

Aynı yerdeki iki kazada iki yaya yaralandı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yalova-Bursa kara yolunda bir saat arayla meydana gelen kazalarda, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın yaralandı.
Kapalı olan refüjün, daha önce başkaları tarafından teller kesilerek açılan bölümünden karşıya geçmeye çalışan Hatice Sümer'e, Bursa istikametine seyreden Ali K. yönetimindeki 16 VT 372 plakalı otomobil çarptı.
Bu olaydan bir saat sonra ise aynı yerde Mehmet S'nin (47) kullandığı 16 BIR 98 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen İslim Şahinkaya'ya (65) çarparak yaralanmasına neden oldu.
Yaralanan iki kadından Sümer çevredeki bir özel hastaneye, Şahinkaya ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri her iki aracın sürücüsünün ifadelerine başvurdu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:43 Kaynak: AA
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