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Aynı yerden hırsızlık yapmaya kalkınca suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Aynı yerden hırsızlık yapmaya kalkınca suçüstü yakalandılar

03.02.2022 16:48
Aynı yerden hırsızlık yapmaya kalkınca suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir siteden su sayacı ve kablo çalan hırsızlar polisin operasyonu ile yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir siteden su sayacı ve kablo çalan hırsızlar polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü Yeni Mahalle 140 sokak üzerinde bulunan bir siteye ait elektrik kablolarını ve yaklaşık 7 adet su sayacının çalınması ihbarı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek incelemede bulundu. Çevrede bulunan kameraları inceleyen ekipler, hırsızların Y.U ve O.T olduğunu belirleyerek, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Dün tekrar olay yerine gelerek başka malzemeler çalmak isteyen Y.U ve O.T, boş dükkanların içine girdi. Bu sefer kapana kısılan hırsızlar, malzemeleri aldıktan sonra kaçmak istedi. Hırsızlardan Y.U yakalanırken, O.T olay yerinden kaçtı. Kısa sürede kaçan hırsızı da bulan polis, şahısları gözaltına alarak Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Y.U ve O.T bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Nazilli Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Asayiş Büro, Nazilli, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı yerden hırsızlık yapmaya kalkınca suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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