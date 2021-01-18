Aynı yokuşta ikinci kaza - Son Dakika

- Aynı yokuşta ikinci kaza

Karda kayan lüks park halindeki araca vurdu

Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de araçların kaydığı yokuşta art arda ikinci kaza meydana geldi. Lüks cip sürücüsünün zor anları kameraya yansıdı. Yokuştan inmeye çalışan sürücü, park halindeki bir başka araca vurdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, adeta yolları kapladı. Şişli Feriköy'de yokuştan inmeye çalışana araçlar zor anlar yaşadı. Aynı noktana art arda yaşanan kazalar kameralara da yansıdı. İlk kazada yokuştan hızla bir cip, duramayarak bariyerlere çarptı. Kısa bir süre sonra ise bu kez başka bir cip kazaya karıştı. Kayganlaşan yokuştan inmeye çalışan lüks cip sürücüsü, duramayarak park halindeki bir araca çarptı. Yaşanan kazalar kameralara yansıdı.