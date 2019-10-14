Son Dakika Haberleri: Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü
Son Dakika 3. Sayfa Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü

Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü

1 saat önce

Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştüANKARA - Başkent'te bir süre önce yayaların son anda ezilmekten kurtulduğu yolda yaşanan başka bir kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü

ANKARA - Başkent'te bir süre önce yayaların son anda ezilmekten kurtulduğu yolda yaşanan başka bir kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hıdırlık Kentsel dönüşüm merkezi önü Hacı Bayram Bulvarında bir süre önce yaşanan kazada yayalar son anda ezilmekten kurtulmuştu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı bulvarda önceki kazanın olduğu yerde yine bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
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