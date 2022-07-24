Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

24.07.2022 00:26
Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

BİLECİK'te çöp kamyonuyla çarpışıp dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Dağcı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

BİLECİK'te çöp kamyonuyla çarpışıp dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Dağcı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Öte yandan akşam saatlerinde de aynı yolda kaza meydana gelmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bilecik- Bozüyük karayolu Köplü köyü mevkisindeki yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda meydana geldi. Mehmet Ali Dağcı yönetimindeki 34 NN 3661 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oktay Terzi'nin kullandığı Bozüyük Belediyesi'ne ait 34 FBJ 947 plakalı çöp kamyonuyla kafa kafaya çarpıştıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Oktay Terzi AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Oktay Terzi ile kamyonette bulunan Özkan Yılmaz ve Halil Akyol, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI YOLDA 2 SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZA

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede bu akşam, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün kamyona çarptığı kazada ise 12 kişi yaralanmıştı. Küplü köyü sakinleri yol çalışması nedeniyle yaşanan kazalara tepki gösterdi.


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Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Bilecik'te çöp kamyonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Bilecik'te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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