Aynı Yolda Bir Gün Arayla 2 Kaza
1 saat önce
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir
yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa Trafik ve Sanal Selektör Facebook
sayfasında yayınlanan ve Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, diğeri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bu kazadan bir gün önce aynı bölgede trafikte makas atan araç, bir başka araca çarpmış ve iki kişi yaralanmıştı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:57 Kaynak: İHA
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