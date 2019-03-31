Son Dakika Haberleri: Aynı Yolda Bir Gün Arayla 2 Kaza

Aynı Yolda Bir Gün Arayla 2 Kaza

1 saat önce

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Aynı Yolda Bir Gün Arayla 2 Kaza, System.String[]
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa Trafik ve Sanal Selektör Facebook sayfasında yayınlanan ve Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, diğeri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bu kazadan bir gün önce aynı bölgede trafikte makas atan araç, bir başka araca çarpmış ve iki kişi yaralanmıştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa
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