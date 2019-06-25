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Aynı yolda iki saat arayla iki kaza, iki ağır yaralı

27 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Aynı yolda iki saat arayla iki kaza, iki ağır yaralı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Vergi Dairesi kavşağında Aydın'dan İzmir yönüne giden Hasan Sezer yönetimindeki 35 09 VH 563 plakalı motosiklete, Ali Koca Şaban (70) idaresindeki 09 TR 379 plakalı ticari araç çarptı. Kazada Sezer ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Sezer daha sonra Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken ifadesi alınan ticari araç sürücüsü serbest bırakıldı.
Sağlık çalışanı yaralı kadına müdahale etti
İkinci kaza yine Vergi Dairesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sebiha Aygün'e (73) Uğur Yüksel yönetimindeki 09 HM 368 otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Aygün'e orada bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Sağlık çalışanı, bilincini kaybetmek üzere olan Aygün'e moral vererek ve boğazına kaçan dilini çıkartmaya çalışarak yardım etti.
Aygün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aygün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Germencik, Aydın, Güncel
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