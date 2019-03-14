Son Dakika Haberleri: Aynı Yönde Giden İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Aynı Yönde Giden İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

38 dakika önce

Adana'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.E idaresindeki 01 B 6336 plakalı otomobil, Öğretmenler Bulvarı'ndan kent merkezine doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters istikamete döndü. Bu sırada arkasından gelen T.N.Ü'nün kullandığı 01 T 1796 plakalı ticari taksi, A.E'nin aracıyla çarpıştı.

Kazada T.N.Ü ile ticari takside yolcu olarak bulunan U.C.İ yaralandı, A.E ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, alkollü olduğu tespit edilen A.E'yi polis merkezine götürdü.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
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