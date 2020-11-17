Aynı yönde ilerleyen iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de aynı yönde ilerleyen iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden K.A. (35) idaresindeki Fiat marka 06 BEJ 08 plakalı araç, önünde ilerleyen B.K. idaresindeki Volkswagen marka 06 CAG 616 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle önde bulunan araç bariyerlere çarparak sağ şeritte durabildi. Kazada sürücü K.A.'nın yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan N.Ö. (50), Z.K. (27) ve C.A. (51) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE