Aynı yuvayı beş yıldır kullanan leylekler, köyün

Bartın'ın Tabanözü köyünde aynı elektrik direğine 5 yıldır yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, köyün "özel misafiri" oluyor.

Gelişleri baharın müjdesi sayılan ve yuva yaptıkları yerlerde neşeyle karşılanan leylekler, şubattan itibaren Avrupa'dan Anadolu'ya göç ediyor.

Geldikleri bölgelerdeki vatandaşlar tarafından da benimsenen ve konakladıkları yerlerde ilkbahar ve yaz ayları boyunca yavrulayan leylekler, buralarda dere ve sürülen tarlalarda buldukları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor.

Leylekler, yavrularının yaklaşık 1,5-2 aylık beslenme ve uçma deneyiminin ardından binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere göç ediyor.

Bu döngünün her yıl tekrarlandığı yerler arasında Bartın'ın Tabanözü köyü de yer alıyor. 5 yıldır Emri Mahallesi'nde yaşayan Öztoprak ailesinin bahçesindeki elektrik direğine yuva yapan leyleklerin gelişiyle hem aile hem de köylüler sevinç yaşıyor.

- "Leyleklerin gelişini bereket olarak görüyoruz"

Köy sakinlerinden Erol Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin önündeki elektrik diğerine yuva yapan leyleklerin 5 yıldır mart ayında geldiğini ve ağustos ayında da ayrıldığını söyledi.

Leyleklerin köylerinde yavruladıktan sonra yoğun bir çabayla onları beslediklerini, dişi ve erkek leyleğin sırayla yuvadan ayrılarak yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Öztoprak, "Yaklaşık 1,5-2 ay beslenen yavrular kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor ve uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar." dedi.

Gelişlerini bereket olarak gördükleri leyleklerin yaptıkları yuvanın 50-60 kuşa da ev sahipliği yaptığını anlatan Öztoprak, şöyle devam etti:

"Leylekleri artık misafir olarak görüyoruz. İlk geldiklerinde köyde herkes birbirine 'Misafirlerimiz geldi.' diye haber verir. Biz de gün boyu çoluk çocuk büyük bir keyifle onları izliyoruz. İki leyleğin 3 yavrusunu beslemek için sırayla yuvalarından ayrılmalarına, getirdikleri yiyecekleri de kursaklarından çıkarmalarına şahit oluyoruz. Çocuklar korkutmasın diye evin önünde sürekli gözlemliyoruz. Yaklaşık 5 ay kaldıkları evimizin önünden ayrıldıklarında da hüzünleniyoruz."

Fatma Öztoprak da leyleklerin köylerine gelişiyle büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Leyleklerin gelmesiyle komşularımızla aramızda 'Ayşe, Fatma, yavrularımız geldi, misafirlerimiz geldi.' diye sesleniyoruz. Tabii ayrıldıklarında üzülüyoruz. Onlar artık evimizin bir parçası gibi oldu. Çevre köylerden şehir merkezinden de birçok insan leylekleri görmeye geliyor, onların fotoğrafını çekiyor." diye konuştu.