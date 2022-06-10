Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Aynularab (Kobani) ilçesindeki mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları şiddete sürüklediğini ortaya koyuyor.
AA muhabirleri, Suriye- Türkiye sınır hattındaki Aynularab'da terör örgütü mensuplarının gömüldüğü mezarlıktan görüntülere ulaştı.
Örgütün sözde şehitliğinde, Arapça ve Kürtçe mezar taşlarındaki bilgilerden çocuk yaşta olanların kayıtları dikkati çekiyor.
YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Aynularab'daki mezar taşları, YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgeliyor - Son Dakika