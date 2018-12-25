Son Dakika Haberleri: Aynularab'daki Terör Mevzilerinde Zırhlı Askeri Araçlar Görüntülendi

Aynularab'daki Terör Mevzilerinde Zırhlı Askeri Araçlar Görüntülendi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) teröristlerce mevzi oluşturuldu.

Aynularab'daki Terör Mevzilerinde Zırhlı Askeri Araçlar Görüntülendi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) teröristlerce mevzi oluşturuldu.

Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi kırsalından Aynularab'daki terör mevzilerinde zaman zaman yaşanan hareketlilik AA kameralarınca görüntülendi.

Aynularab'ın güneyindeki bir tepede inşa edilen gözetleme kulesinin yanında oluşturulan terör mevzisinde, iki zırhlı askeri aracın beklemesi kameralara yansıdı.

Araçların üzerinde kırmızı ve siyah bez parçaları bulunması da dikkati çekti.

Şehrin doğusunda yer alan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzi olarak kullandığı tepede ise 3 teröristin hareketliliği gözlendi. Gün içinde dürbünle Türkiye topraklarını gözetlediği görülen teröristler, tepe civarında devriye geziyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:36 Kaynak: AA

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