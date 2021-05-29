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Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum - Son Dakika

Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum

29.05.2021 12:36

Sık sık kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aynur Aydın, 16 yaşından beri erkeklerin ilgisini çeken bir kadın olduğunu belirtti. Bu durumunun sebebinden bahseden başarılı şarkıcı, "Bunu güzelliğimle değil, zekamla başarıyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Aynur Aydın, Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk oldu. 35 yaşındaki şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynur Aydın, Emel Yalçın'ın "Aynur sürekli röportajlarında rakiplerinin yoluna taş koyduğundan, seni engellediklerinden bahsediyorsun neden?" sorusu üzerine "Hala böyle düşünüyorum, belki erteleyebildiler ama engelleyemediler" dedi.

"Z KUŞAĞIYLA ARAMDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR"

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aydın, "Aslında herkesin zorlandığı konuda ben Twitter sayesinde başarılı oldum" dedi. Bu başarının sebebini de açıklayan ünlü şarkıcı, attığı tweetlerin yüzbinlerce etkileşim almasının sebebi olarak Z kuşağı ile arasında çok güçlü bir bağ kurduğunu hatta Z kuşağının kendisini ünlü yaptığını söyledi. Aydın, Z kuşağının gerçek olan her şeye reaksiyon gösterdiğini ve onları kandırmanın kolay olmadığını zeka sevdiklerini de belirtti.

'16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum' diyen Aynur Aydın, bunu nasıl yaptığını anlattı

"16 YAŞIMDAN BERİ HER ZAMAN ERKEKLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BİR KADINIM"

Aynur Aydın, kendisine sorulan "Aynur çok güzel bir kadınsın, eminim taliplerin de çoktur, hiç magazin haberlerinde seni sevgilinle göremedik. Sektöre girdiğinden beri hiç sevgilin olmadı mı, yoksa saklamayı mı iyi başardın?" sorusuna da şaşırtan bir cevap verdi. Ünlü şarkıcı verdiği cevapta, "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. Bunu sadece güzelliğimle değil, sanırım zekamla da başarıyorum. 'Hiç sevgilin olmadı mı?' dersen, bence saklamayı iyi başardım" ifadelerini kullandı.

'16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum' diyen Aynur Aydın, bunu nasıl yaptığını anlattı

ESTETİK AÇIKLAMASI BABASINI KIZDIRMIŞTI

Aynur Aydın, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenmiş ve konu estetikten açılınca "Bana kalsa her yerimi estetik yaptırırım" demişti. Kızının bu sözlerine kızan baba Aydın, "Bu ne kızım başka derdin mi yok? İnşallah yalan haberdir. Çok fena moralim bozuldu. Yalan haberse tazminat davası açarsın" dediği görülmüştü. Babasına espri yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, sonrasında "Şaka mı yapıyorsun? Böyle şeyin esprisi olmaz. Ya ciddi ol ya da hiç demeç verme" diye tepki göstermişti.

Babasından gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, "Kaç yaşında olursan ol baba azarı diye bir şey var" ifadelerini kullanmıştı.

'16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum' diyen Aynur Aydın, bunu nasıl yaptığını anlattı
'16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum' diyen Aynur Aydın, bunu nasıl yaptığını anlattı
Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum

Sosyal Medya, Aynur Aydın, Twitter, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum - Son Dakika Magazin


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