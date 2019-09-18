Aynur Aydın'dan Aleyna Tilki'ye gönderme!

Yeni teklisi "Gel Güzelim Gel"in 10 günde 4 milyondan fazla izlendiğini söyleyen Aydın, bir zamanlar yakın dostu olan Aleyna Tilki ile neden aralarının açıldığını açıkladı.

Aynur Aydın yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Aleyna Tilki ile ilgili soruları yanıtladı. İkili uzun bir süre aralarında su sızmaz bir arkadaşlığa sahipken geçtiğimiz aylarda araları açılmıştı.

Daha önce Aynur Aydın'ın "Gel Güzelim" klibi, Aleyna Tilki'nin "Sen Olsan Bari" şarkısının klibine benzetilmişti.

Bu olay üzerine "Gel Güzelim" şarkısının yayınlandığı Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan klibin bütün stylingini Aynur Aydın'ın yaptığını açıklamıştı.

Aydın ise konu hakkında, "Aleyna ile tanıştığımda o 16 yaşındaydı ve evet birlikte yaptık. Kıyafetleri, stylingi, klip fikirleri her şeyi birlikte yaptık." Dedi

Aynur Aydın kendisine Aleyna Tilki ile küs olup olmadı sorulduğunda ise "Küs değiliz. Biz sadece bir nefes almak istedik. O da iyi geldi." şeklinde yanıt verdi.