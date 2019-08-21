Aynur Aydın'dan gönderme
1 saat önce
Önceki gün şarkının klip çekimini gerçekleştiren Aynur Aydın, "Bu klipte sevenlerime deli tarafımı göstereceğim, kafayı sıyırmış bir kadını canlandırıyorum" dedi.
Önceki gün şarkının klip çekimini gerçekleştiren Aynur Aydın, "Bu klipte sevenlerime deli tarafımı göstereceğim, kafayı sıyırmış bir kadını canlandırıyorum" dedi.
"Gel Güzelim Gel"in klibinde 90'lı yıllara ironik göndermeler de yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43
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