Son Dakika Haberleri: Aynur Aydın'dan gönderme
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Aynur Aydın'dan gönderme

1 saat önce

Önceki gün şarkının klip çekimini gerçekleştiren Aynur Aydın, "Bu klipte sevenlerime deli tarafımı göstereceğim, kafayı sıyırmış bir kadını canlandırıyorum" dedi.

Aynur Aydın'dan gönderme, System.String[]

Önceki gün şarkının klip çekimini gerçekleştiren Aynur Aydın, "Bu klipte sevenlerime deli tarafımı göstereceğim, kafayı sıyırmış bir kadını canlandırıyorum" dedi.


"Gel Güzelim Gel"in klibinde 90'lı yıllara ironik göndermeler de yer alıyor.

Aynur Aydın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43 
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