Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu güçlü sesiyle ve şarkılarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın oldu. Çocukluğundan bahseden şarkıcı, yaşadığı zor günleri de anlattı.

"ALMANYA'DA TÜRK KIZI OLMAK ZORDU"

Gökay Kalaycıoğlu'nun çocukluğunu sorması üzerine yaşadıklarını anlatan şarkıcı, " Almanya'da bir Türk kızı olarak doğup büyümek hiç kolay değildi. Okulumda da ben tektim ve sınıfta Almancası en iyi olan bendim. Almanya'da kendimi hep Türk kızı gibi hissederken Türkiye'ye yerleştiğimde kendimi Alman gibi hissettim" dedi.

"MÜZİK DİNLEYEREK BULAŞIKCILIK YAPTIM"

Çocukluğundan bu yana hep çalıştığından bahseden Aynur Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Annem hep çalışan hatta ek işlere giden biriydi. Biz çöpleri toplarken annem de temizliğe giderdi. Hayatımız çalışarak geçti. Biz hiçbir zaman yokluk çekmedik. Annem ve babam çok çalışkan insanlardı bize de hep bunu empoze ettiler. Ben 16 yaşımdan beri çalışıyorum ama Almanya'da çalışmak çok zevkli. Fırında çalışıyordum ve orada sınıf ayrımı yok. Fırında ve telefon santralinde çalıştım. Çok tatlı bir butikte tezgahtarlık yaptım. Oradan para almak yerine eve torba torba kıyafetle geliyordum. Albümüme az bir süre kala bir mutfakta bulaşıkçılık yaptım. Orada da kulaklığımı takıp müzik dinleyerek bulaşık yıkıyordum. Çok severek yapardım o işi de."