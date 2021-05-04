Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandığı bilinen ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem olan şarkıcı Aynur Aydın, bu kez de Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına dahil olan Aynur Aydın'ın yıllar önce çektirdiği fotoğrafa takipçilerinden yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

"FAZLA SÖZE GEREK YOK"

Kişisel Twitter hesabı üzerinden, "Fazla söze gerek yok bence" notunu düşerek fotoğrafını paylaşan Aydın'a takipçilerinden, "Hangi fotoğraf 20 yaş", "Estetiksiz güzelsin" ve "Yıllar geçtikçe güzelleşmişsin" gibi yorumlar geldi.

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Aynur Aydın 15 Aralık 1985'te dünyaya geldi. Almanya'da Sürpriz isimli gruba katılıp müzikal tecrübeler edinen Aydın, 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La adında ilk solo albümü çıkardı. Başarılı geçen bu dönemden sonra 2016 yılında Günah Sevap, Bi Dakika gibi başarılı şarkılarının yer aldığı Emanet Beden isimli albümünü piyasaya sürdü.