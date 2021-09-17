Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi

Sosyal medya hesabından sütyenle ilgili attığı tweetler nedeniyle hayranlarıyla samimi diyaloglar yaşayan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

SİYAH SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Aydın, siyah sütyenle olan pozunu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Aydın, paylaşıma da şu notu düştü:

Doğrulanmış; ben eskiden herkes bana aşık sanıyordum