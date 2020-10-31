Aynur Aydın: Sergio Ramos'u reddettim
31.10.2020 08:26
Sinan Akçıl'ın sunduğu, Uçankuş TV'de yayınlanan "Piyanist" programına konuk olan Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu ile aralarında geçen olayı şöyle anlattı: "İsveç'te yaşadığım dönem Sergio Ramos'la aynı otelde kalıyorduk. Bir gün arkadaşı geldi yanıma ve 'Ramos seninle tanışmak istiyor' dedi.
Sinan Akçıl'ın sunduğu, Uçankuş TV'de yayınlanan "Piyanist" programına konuk olan Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu ile aralarında geçen olayı şöyle anlattı: " İsveç'te yaşadığım dönem Sergio Ramos'la aynı otelde kalıyorduk. Bir gün arkadaşı geldi yanıma ve 'Ramos seninle tanışmak istiyor' dedi. Ben de reddettim. O dönem Sergio Ramos'u tanımıyordum."
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