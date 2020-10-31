Aynur Aydın: Sergio Ramos'u reddettim

Sinan Akçıl'ın sunduğu, Uçankuş TV'de yayınlanan "Piyanist" programına konuk olan Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu ile aralarında geçen olayı şöyle anlattı: " İsveç'te yaşadığım dönem Sergio Ramos'la aynı otelde kalıyorduk. Bir gün arkadaşı geldi yanıma ve 'Ramos seninle tanışmak istiyor' dedi. Ben de reddettim. O dönem Sergio Ramos'u tanımıyordum."