Aynur Aydın: Sevgilimi saklamayı çok iyi başardım

Twitter sayesinde genç kuşakla arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten şarkıcı, "Z kuşağı beni ünlü yaptı" diye konuştu.

Özel hayatı hakkında da konuşan Aydın "Sizi hiç sevgilinizle göremedik. Sektöre girdiğinizden beri hiç sevgiliniz olmadı mı yoksa saklamayı mı iyi başardınız" sorusunu şöyle yanıtladı: "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. Hiç sevgilin olmadı mı dersen, bence saklamayı iyi başardım."

Kendimi çok seviyorum

Aynur Aydın, "Her insanın başına haksızlıklar geliyor, benim de çok geldi ama ben ne zaman kurban psikolojisinden çıktım o zaman daha başarılı oldum. Kendimi çok seviyorum" dedi.