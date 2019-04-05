Son Dakika Haberleri: Ayparçası Mazbatasını Aldı

Ayparçası Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP'li Mahmut Ayparçası mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Savaş'tan aldı.

Ayparçası Mazbatasını Aldı, System.String[]
Ordu'nun Çamaş ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP'li Mahmut Ayparçası mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Savaş'tan aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Mahmut Ayparçası, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen mazbata töreninde belediye başkanlığı mazbatasını alarak görevine başladı.

Tüm Çamaşlılara kendisine destek verdiği için teşekkür eden Ayparçası, "Mazbatamızı aldığımız bu onurlu günde bu görevi layık gören çok kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bir Çamaş için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir" dedi.

Mazbata töreninde belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldılar. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:45 Kaynak: İHA

Çamaş, Ordu, Mahmut Ayparçası, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Son Dakika! Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayparçası Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]