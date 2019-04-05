Ayparçası Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP'li Mahmut Ayparçası mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Savaş'tan aldı.
Ordu
'nun Çamaş
ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP
'li Mahmut Ayparçası
mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Savaş'tan aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Mahmut Ayparçası, Fatsa Belediyesi
Kültür Sarayı'nda gerçekleşen mazbata töreninde belediye başkanlığı mazbatasını alarak görevine başladı.
Tüm Çamaşlılara kendisine destek verdiği için teşekkür eden Ayparçası, "Mazbatamızı aldığımız bu onurlu günde bu görevi layık gören çok kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bir Çamaş için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir" dedi.
Mazbata töreninde belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldılar. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
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