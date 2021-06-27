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Ayperi'ye annesinden ikinci hayat - Son Dakika

Ayperi'ye annesinden ikinci hayat

27.06.2021 09:33
Ayperi'ye annesinden ikinci hayat, System.String[]

Bebeğine, gebeliğinin 18. haftasında karaciğer nakline götüren "biliyer atrezi" tanısı koyulan Ayşe Yılmaz Akcan, hamileliğinin sonlandırılması önerilerini reddetti, kızı Ayperi'yi dünyaya getirdi.

Bebeğine, gebeliğinin 18. haftasında karaciğer nakline götüren "biliyer atrezi" tanısı koyulan Ayşe Yılmaz Akcan, hamileliğinin sonlandırılması önerilerini reddetti, kızı Ayperi'yi dünyaya getirdi. Anne Akcan, kızı 5 aylık olduğunda donör olarak ameliyat masasına yattı. Ayperi'ye annesinin can aşısı olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Kılıç, "Karaciğer nakli bu hastalıkta kesin sonuç veren tek tedavi yöntemi. Hem anne hem de bebeğini şifayla taburcu ettik" dedi.

Antalya'da yaşayan mali müşavir Ayşe Yılmaz Akcan (29) ile bir markette çalışan Abdurrahman Akcan (29), pek çok çift gibi evlat sahibi olmak istedi. Ayşe Akcan geçen yıl hamile kaldı. Genç çift doğacak bebeklerinin heyecanını yaşarken doktor kontrollerini hiç aksatmadan sürdürdü. Gebeliğin 18. haftasında ultrasonla detaylı organ taraması yapıldı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, muayeneden sonra Akcan çiftine bebeklerinde safra kesesi gelişiminin normal olmadığını söyledi, bu rahatsızlığın karaciğer nakline gidebileceğini söyledi. Bebek heyecanının yerini endişe ve bilinmezlik alırken, Akcan çiftine bebekten vazgeçmelerini önerenler oldu. Biliyer atrezinin (safra yolları yokluğu) bir hastalık olduğunu en baştan kabul edip tedavisi için araştırmalara başlayan Akcan çifti için hastaneler ikinci adresleri oldu. 27 Kasım 2020'de dünyaya gelen Ayperi bebek ve ailesi için zor günler başladı. Zaman Ayperi bebeğin aleyhine işlerken, en başta söylenen karaciğer nakli ihtimali gerçek oldu. Akcan çifti nakil için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Anne Ayşe Akcan'ın uygun verici olduğu belirlendi, anne ve 5 aylık kızı 4 Mayıs tarihinde operasyona alındı.

Anne, bebeğine can aşısı oldu

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan ve Uzm. Dr Alihan Pirim'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil sonrasında şu bilgileri verdi: "Ayperi, klasik biliyer atrezili bir bebek ama tanısı anne karnında konmuş. Safra kesesinin gelişmediği kadın doğum hekiminin anne karnında yaptığı ultrason ile anlaşılmış. Bebek henüz 33 günlük iken kasai operasyonu olduğu halde karaciğer sirozu gelişmiş, bu ameliyat sonrasında bir kez de barsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olmuş. Operasyon sonrasında normal sınıra gelen t.bilirubin değeri son bir ayda giderek yükselmiş ve üç kez de kolanjit atağı geçirmiş. Maalesef biliyer atrezili çocuklarda erken dönemde kasai operasyonu yapılsa bile yüzde 80 sonrasında karaciğer nakli gerekiyor. Karaciğer nakli bu hastalıkta kesin sonuç veren tek tedavi yöntemi. Ayperi bebeğe de bu uygulandı. Anne ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi, taburcu oldular."

"Çaresi olan hastalık"

Öte yandan bebeğinin sağlık durumunun karnındayken belli olduğunu belirten Ayşe Akcan, "Hamileliğimin 18. haftasında yapılan detaylı organ taramasından sonra doktor üç ihtimalden söz etti. Koledok kist, kistik fibrozis ya da bilier atrezi olabileceğini söyledi. Amnio sentezde kistik fibrozis elendi. Fetal MR'da bilier atrezi çıkmadı. Ancak içimize sinmedi ve perinatal uzmanına gittik. Biliyer atrezi olduğu, ileride karaciğer nakli gerekebileceği söylendi. Hatta bize bebeği aldırmamızı önerenler oldu. Eşimle birlikte bunun bir hastalık olduğunu kabullendik. Bir hastalıktı ve çaresi vardı. En kötü karaciğer nakli gerekecekti. Her şeyi göğüslemeye karar verdik. Zor günler olacağını biliyorduk. Hala da zor. Ateş ölçer elimizde, ateşi yükselir, organ reddi olur korkusu yaşıyoruz. Çok şükür ki tedavimizi olduk. Umutsuz değiliz. Kızım da ben de iyiyiz, daha da iyi olacağız" diye konuştu.

"Doğru karar verdik, onu kaybetmedik"

Ayperi doğduktan sonra sürekli doktorda, hastanede olduklarını belirten baba Akcan da, "Kızımız 1 ve 2 aylıkken ameliyatlar, kolenjit atakları geçirdi. 5 aylıkken nakil oldu. Hiç kolay olmadı, olmayacak da ama kızımız şimdi bizimle ve çok mutluyuz. Doğru karar verdik, onu kaybetmedik" dedi. - İZMİR

Ayperi'ye annesinden ikinci hayat
Ayperi'ye annesinden ikinci hayat
Ayperi'ye annesinden ikinci hayat
Ayperi'ye annesinden ikinci hayat

Ayşe Yılmaz, Murat Kılıç, Ayşe Akcan, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayperi'ye annesinden ikinci hayat - Son Dakika


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