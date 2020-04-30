Ayran kutusuna kafası sıkışan kirpiyi kurtardı - Son Dakika

Ayran kutusuna kafası sıkışan kirpiyi kurtardı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde doğaya atılan plastik ayran kutusuna başı sıkışan kirpi, kutunun makasla kesilmesi sonucu kurtarıldı.

Cumayeri ilçesinde iftar sonrası geziye çıkan bir vatandaş yol kenarından gelen sesleri duydu. Vatandaş yaptığı kontrol sonrasında bir kirpinin başının boş ayran kutusuna sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine durumu Düzce Veterinerler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'e bildirdi. Kirpinin bulunduğu yere gelen Karanfil, kutuyu makasla keserek hayvanın kurtulmasını sağladı.

Karanfil, kirpiyi kurtardığı sırada açıklamalarda bulunarak, 'Cumayeri'nde iftar sonrası geziye çıkan bir vatandaşımızın gördüğü kirpinin hem çevre kirlenmesine neden olacak hem de bir canlının hayatını riske edecek boş plastik ayran kabının kirpinin kafasına geçtiğini görüyor. Vatandaşımız bize bu durumu iletti. Bizde kirpiyi kurtardık. Boş kapları hem doğayı kirletmemek hem de canlıların hayatını riske atmamak için çöpe atsınlar.' dedi.