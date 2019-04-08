Son Dakika Haberleri: Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı Mazbatasını Aldı

Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde üçüncü kez Ayrancı Belediye Başkanlığına seçilen Yüksel Büyükkarcı mazbatasını aldı.

Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde üçüncü kez Ayrancı Belediye Başkanlığına seçilen Yüksel Büyükkarcı mazbatasını aldı.

Büyükkarcı'ya mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Karagülle verdi.

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan İl Seçim Kurulu Başkanı Karagülle, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Başkan Büyükkarcı, "Anadolu'nun kadim yurdu Ayrancı'ya 3'ncü kez belediye başkanı olmanın, hemşehrilerim tarafından tekrar tercih edilmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Belediye başkanlığı görevini 'Vatani' bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Büyükkarcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sorumluluk çerçevesinde projeler ürettik. İki dönem boyunca ilçemize yaptıklarımız, halkımız tarafından takdirle karşılandı. Verdiğimiz emeğin, dökülen alın terinin karşılığı olduğu görmek en büyük sevinç kaynağımız. Önümüzdeki süreçte daha önceki projelerimizin devamı olan etaplarla birlikte, yeni projelere imza atacağız. Daha fazla çalışarak milletimizin verdiği sorumluluğu yerine getireceğiz. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:15 Kaynak: İHA

Ayrancı, Yüksel Büyükkarcı, Güncel
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