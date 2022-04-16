Ayrancı Belediyesinden iftar programı - Son Dakika
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Ayrancı Belediyesinden iftar programı

16.04.2022 12:09
Ayrancı Belediyesinden iftar programı

Karaman'da Ayrancı Belediyesi tarafından ilçe halkı için iftar programı düzenlendi.

Karaman'da Ayrancı Belediyesi tarafından ilçe halkı için iftar programı düzenlendi.

İftar programına ilçe halkının yanı sıra komşu ilçelerden de yoğun katılım oldu.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediye olarak, oruçluya iftar yaptırın inancından hareketle iftar programını düzenlediklerini belirterek programa katılan herkese teşekkür etti.

Program açılan iftarın ardından yapılan duayla sona erdi.

İftar yemeğine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Karaman, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayrancı Belediyesinden iftar programı - Son Dakika


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