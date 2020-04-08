Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesinden şeffaf yüz koruyucu siperlik üretimi - Son Dakika

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Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesinden şeffaf yüz koruyucu siperlik üretimi
6 saat önce
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesinde şeffaf yüz koruyucu siperlikler üretildi.
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesinde şeffaf yüz koruyucu siperlikler üretildi.
Kaymakam Evren Çakır'ın desteğiyle Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 3D yazıcıdan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olmak için şeffaf yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştirildi.
Üretilen siperlikler bu mücadelede en fazla yükün omuzlarında olduğu sağlık çalışanlarına ve köy girişinde görevli jandarma teşkilatına verilmek üzere Jandarma Komutanı Ramazan Kör ve Ayrancı Devlet Hastanesi Başhekimi Sibel Şeker'e teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:16 Kaynak: AA
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