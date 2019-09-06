Ayrancı'da "İlçeler arası çapraz denetim" uygulaması

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ilçeler arası çapraz denetim uygulaması yapıldı.



4207 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Uygulamaları" kapsamında, 81 il de eş zamanlı başlatılan "İlçeler Arası Çapraz Denetim" uygulaması gereği, Ayrancı'da da çapraz denetim uygulaması yapıldı.



61 işletmenin denetlendiği uygulamada, kanun uygulamalarındaki eksiklikleri görülen işletmelere yaklaşan kış sezonu öncesi eksikliklerin giderilmesi yönünde tutanak tutulup, kanun uygulamaları hakkında işletme sahiplerine bilgilendirme eğitimi verildi.

Uygulamaya Ayrancı Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Yılmaz, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğrul Doğaner ve bazı hastane personeli katıldı.