Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da "İlçeler arası çapraz denetim" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Ayrancı'da "İlçeler arası çapraz denetim" uygulaması

1 saat önce

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ilçeler arası çapraz denetim uygulaması yapıldı.

Ayrancı'da

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ilçeler arası çapraz denetim uygulaması yapıldı.


4207 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Uygulamaları" kapsamında, 81 il de eş zamanlı başlatılan "İlçeler Arası Çapraz Denetim" uygulaması gereği, Ayrancı'da da çapraz denetim uygulaması yapıldı.


61 işletmenin denetlendiği uygulamada, kanun uygulamalarındaki eksiklikleri görülen işletmelere yaklaşan kış sezonu öncesi eksikliklerin giderilmesi yönünde tutanak tutulup, kanun uygulamaları hakkında işletme sahiplerine bilgilendirme eğitimi verildi.

Uygulamaya Ayrancı Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Yılmaz, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğrul Doğaner ve bazı hastane personeli katıldı.

Karaman, Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da "İlçeler arası çapraz denetim" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]