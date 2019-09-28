Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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Ayrancı'da muhtarlar toplantısı yapıldı

1 saat önce

Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Ayrancı'da muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.


Köylerin ihtiyaçlarını çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Atak, sorunları tespit ettikçe çözüme kavuşturacaklarını, ilçeye bağlı köylerin hepsini gezerek sorunlara çözümler bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Yılmaz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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