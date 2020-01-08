Ayrancı'ya modern belediye binası yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayrancı'ya modern belediye binası yapılıyor - Son Dakika

Ayrancı'ya modern belediye binası yapılıyor

6 saat önce

Karaman'ın Ayrancı Belediyesine ait yeni hizmet binasının yapım ihalesi yapıldı.

Ayrancı'ya modern belediye binası yapılıyor, System.String[]

Karaman'ın Ayrancı Belediyesine ait yeni hizmet binasının yapım ihalesi yapıldı. Yeni belediye binasının 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.


Mevcut belediye hizmet binasının günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediğini söyleyen Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Geçtiğimiz dönem 2020 yılı hedeflerimizi hazırlarken belediyemize yeni bir hizmet binası yapılması kararı alarak süreci başlatmıştık. Yeni yıl ile birlikte ihalesini yaptığımız belediye hizmet binası projesi kapsamında, her birimin aktif ve etkin görev yapabileceği uygun çalışma ortamları olacak" dedi. Çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip bir hizmet binası projelendirdiklerini ifade eden Büyükkarcı "Kamu hizmetine yönelik bütün standartların düşünüldüğü proje, bodrum ve üzerine 2 kat şeklinde yapılacak. 180 günde tamamlanmasını beklediğimiz hizmet binasının ön kısmı meydan olacak. Hemşehrilerimizden talep edenlere ücretsiz sıcak yemek yardımı yaptığımız aşevimiz, bin 230 metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binamızda yer alacak. Öte yandan ilçedeki işsiz hemşehrilerimizin niteliklerini geliştirip istihdam edilmelerinin önünü açmak üzere 2 adet meslek edindirme merkezi de bu yeni hizmet binasında faaliyete geçirilecek. Ayrıca ilçemizde üretilen, obruk peyniri, yoğurt, kiraz ve kuru kayısı gibi birçok ürünün teşhir ve satışının yapılabileceği 'Yöresel ürünler satış' bölümü de hizmet binamızda bulunacak. 1 milyon 222 bin liraya ihalesini tamamladığımız projenin daha modern, daha hızlı ve daha kapsamlı hizmetin merkezi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

Turgay Yüksel, Karaman, Ayrancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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