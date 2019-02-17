Son Dakika Haberleri: Ayrı Eve Çıkmak İstiyorum. - Elalem Ne Der?

Ayrı Eve Çıkmak İstiyorum. - Elalem Ne Der?

1 saat önce

#elalemYapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor.

#elalem

Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor. Evet. "Elalem ne der?" Her hafta Pazar günü aynı saatte birbirinden farklı konuları ele alacak bizim tipler. En sevdiğiniz tipi aşağı yazmayı unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube

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