Ayrı Eve Çıkmak İstiyorum. - Elalem Ne Der?
1 saat önce
#elalemYapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor.
#elalem
Yapma! Etme! Gitme! O öyle değil böyle yapılır! Aklınıza ne geliyor. Evet. "Elalem ne der?" Her hafta Pazar günü aynı saatte birbirinden farklı konuları ele alacak bizim tipler. En sevdiğiniz tipi aşağı yazmayı unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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