Ayrı yaşadığı eşini bıçak darbeleriyle yaralayan zanlı: Bir cahillik ettim

3 Ekim sabahı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana gelen olayda Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne, ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi'ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı.

ORTAK OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Türk, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Naci Türk, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada Canan Türk'ün yakınları da Naci Türk'e tepki gösterdi.

BAŞKA İR OLAYDAN DAHA ARANIYORDU

Öte yandan Naci Türk'ün, 11 Nisan'da evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili arandığı belirtildi.

"BİR CAHİLLİK YAPTIM"

Türk, polisteki ifadesinde eşinin çocukları üzerinden almak istediğini belirterek, "Eşimle benimle arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskele ile eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.