TUTUKLANDI
Ordu'nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36) 6 yerinden bıçakla yaralayıp kaçan, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi: Cahillik yaptım (2) - Son Dakika
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