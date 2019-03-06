Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşi ile Kayınvalidesini Tabancayla Vurup, Bıçakladı (2)

Ayrı Yaşadığı Eşi ile Kayınvalidesini Tabancayla Vurup, Bıçakladı (2)

1 saat önce

ANNE ÖLDÜ, KIZI YAŞAM SAVAŞI VERİYORTrabzon'da, Abdülbaki D.'nin, tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak yaraladığı kayınvalidesi Rabia K., tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ayrı Yaşadığı Eşi ile Kayınvalidesini Tabancayla Vurup, Bıçakladı (2), System.String[]
ANNE ÖLDÜ, KIZI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Trabzon'da, Abdülbaki D.'nin, tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak yaraladığı kayınvalidesi Rabia K., tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Suç aleti silahla polise teslim olan şüphelinin, aynı şekilde bıçak ve tabancayla yaraladığı boşanma aşamasındaki eşi İlknur D.'nin ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:50 Kaynak: DHA

Trabzon, Anne, Güncel
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