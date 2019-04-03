Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Boğazı Kesilen Kadın Yoğun Bakıma Alındı

Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Boğazı Kesilen Kadın Yoğun Bakıma Alındı

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın, hastanede yoğun bakıma alındı.

Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Boğazı Kesilen Kadın Yoğun Bakıma Alındı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın, hastanede yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, eşi A.D. (48) ile bir süredir ayrı yaşayan Y.D. (58), eşinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, eşi A.D'yi boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.D. ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Buldan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor Kocasının Bıçakladığı Kadın, Kesik Boğazla Kendini Dışarı Attı Son Dakika! Ankara'da 10 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:52:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrı Yaşadığı Eşi Tarafından Boğazı Kesilen Kadın Yoğun Bakıma Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]