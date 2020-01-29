Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya müebbet hapis - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde eşini işlettiği bakkal dükkanında av tüfeğiyle vurarak öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi.



Eşi Ayşe Gür'ü öldüren, ardından da aynı tüfekle kendisine sıkarak intihar girişiminde bulunan koca Hasan Gür, son kez hakim karşısına çıktı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Gür, tanıklar, taraf avukatları ve Ayşe Gür'ün ailesi katıldı. Duruşmada iddia makamı mütalaasını verdi. Savcı, şahsa 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.



Sanık avukatı, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Sanığın eyleminde tasarlamanın unsurları oluşmamıştır. Dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde öldürme niyeti yoktur, müvekkilim barışma niyetindedir. Sanık ve Ahsen'in beyanları örtüşmektedir. Tasarlama olması için mahkemece hangi tarihte bu kararı verdiğinin belirlenmesi gerekir. Müvekkilim ani bir karar sonucu eylemi gerçekleştirmiştir. Mahkemece hukuki indirim sebeplerinden sanık lehine yorumlanması gerekir. Müvekkilime isnat edilen suçun mütalaada belirtilen şekilde değil yaptığımız savunmalar doğrultusunda müvekkilin eylemi ağır haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabulü ile lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.



Sanık Hasan Gür ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını isteyerek, pişman olduğunu dile getirdi.



Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığa duruşmadaki tutum ve davranışlardan dolayı iyi hal indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - MERSİN